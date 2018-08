Genoa, ultimi preparativi in vista dell’Empoli

Ha le ore contate la calura che ha accompagnato la preparazione in questi giorni. Gli acquazzoni previsti oggi porteranno aria più fresca, mentre domenica è prevista variabilità diffusa, con temperature in calo e nessun rischio di precipitazioni.

Al ‘Signorini’ ieri mister Ballardini ha riunito la squadra durante il pomeriggio, aperto dalla riunione in sala video per inquadrare le caratteristiche degli avversari. Poi sul terreno di gioco il team è stato impegnato per un’ora e venti, con l’obiettivo di ottimizzare gli aspetti prioritari legati al match.

Come tutte le squadre di Serie A, il Genoa scenderà in campo allo stadio con le maglie “Genova nel Cuore”. Striscioni capovolti, nessun coro, bandiere ammainate per i primi 43 minuti di partita. E’ questa la decisione in segno di partecipazione al lutto presa dalla tifoseria organizzata in relazione alla partita, cui assisteranno un centinaio di supporter dell’Empoli. La vendita degli abbonamenti, acquistabili sino a domenica compresa, prosegue intanto al Ticket Office del Genoa Museum and Store in orario 10-19. Ultimi due giorni a disposizione. Poi stop.