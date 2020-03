Genoa, ultimi preparativi e trasferimento al Meazza

Riunione tecnica, trasferimento allo stadio. Passa da questi passaggi l’attesa ancora per la partita con il Milan, dopo la mattinata in ritiro senza impellenti necessità. L’ultima occasione per mister Nicola di fare il punto con il vice Cacicia, lo staff e giocatori, prima di mettere il cappello nello spogliatoio alle istruzioni per l’uso. Un’ora prima, e poi a qualche minuto dal fischio d’inizio, quando l’adrenalina è in circolo, il tecnico batterà sui tasti residui. La comitiva era giunta a Milano sabato per cena, adottando tutte le precauzioni impartite dal comparto medico rossoblù, diretto dal dottor Gatto, e ispirate alle avvertenze delle autorità competenti dettate dalla situazione. Ad hoc pure il programma concordato con la direzione della struttura che ospita il Genoa.