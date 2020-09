Genoa, ultimi dieci giorni di tempo per voucher abbonati

Una decina di giorni e poi stop. E’ questo il periodo di tempo che rimane per ottenere i voucher digitali sostitutivi, destinati agli abbonati 2019/20 impossibilitati ad assistere alle partite a causa dell’emergenza sanitaria. C’è modo ancora sino al 24 settembre compreso. Per esercitare l’opzione due le strade: la piattaforma raggiungibile dal sito www.rimborso.info oppure il Genoa Temporary Store in via XII Ottobre 43r. Il voucher sarà utilizzabile, sino alla scadenza dei 18 mesi dall’emissione, per l’acquisto di servizi ticketing (biglietti singoli o abbonamenti), anche a più riprese e sino al raggiungimento del valore totale. Lo stesso offre inoltre uno sconto del 20%, da sfruttare entro il 24 settembre, per l’acquisto dei prodotti ufficiali del club.