Genoa-Udinese, Gotti: Attenzione al Grifone

Una squadra che sta volando nel girone di ritorno. In questo range temporale l’Udinese è terza per numero di punti fatti (14 in 7 turni), dietro a Inter (21) e Juventus (16). Un osso durissimo con cui fare i conti. Alla vigilia del match con il Grifone a Marassi, il tecnico dei friulani Luca Gotti ha fatto il punto: “Non siamo ancora salvi e questo è un dato sicuro. Servono altri punti per mettere in sicurezza l’obiettivo. Il Genoa ha prodotto un cambio di marcia importante. Le insidie che troveremo noi, in una partita come questa, saranno simili a quelle con cui si misureranno gli avversari. Non dobbiamo guardare avanti, se non al prossimo incontro. A Genova non avremo gli indisponibili Samir, Deulofeu e Ouwejan. Dopo la rifinitura valuterò le indicazioni, da aggiungere a quelle ricavate in settimana”.