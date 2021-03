Genoa-Udinese, Ballardini: buona prova dei ragazzi

Ballardini commenta il pari del Genoa contro l’Udinese.

” Bel primo tempo le due squadre sono state un pò piu attente, c’era più spazio, dopo il pareggio c’è stato più controllo dello spazio, meno voglia di attaccare la porta perchè l’Udinese è squadra fisica, diventa difficile quando incontri una squadra come l’Udinese, sono molto bravi e organizzati con contropiedisti eccezzionali come De Paul e Pereyra, oggi buona partita del Genoa considerando la squadra che abbiamo incontrato. Loro avevano sempre otto, nove giocatori dietro la linea della palla e coprivano bene il campo in ampiezza, non c’era molto spazio sugli esterni, radoppiavano bene con le mezze ali. Noi abbiamo fatto una buona gara contro la Samp, nelle ultime partite abbiamo confermato di essere una squadra seria, oggi avevamo una squadra che nel girone di ritorno ha fatto bene, abbiamo giocato contro una squadra in salute con dei valori importanti”.