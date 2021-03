Genoa-Udinese 1-1, non basta Pandev al Grifone

Pari con qualche rammarico per il Genoa che pareggia 1-1 in casa contro l’Udinese.

Vantaggio immediato di Pandev, gol convalidato dal Var (non c’è il tocco col braccio). Annullato per fuorigioco di Llorente il pareggio di Pereyra. Lo stesso argentino si procura il rigore del pareggio, trasformato da De Paul. Pericolosi di testa Shomurodov e Llorente come De Maio nella ripresa. Poca fortuna al tiro per Zappacosta e Stryger Larsen.

Nel finale grande occasione sprecata da Pjaca e palo di Behrami ad aumentare il rammarico.

GENOA-UDINESE 1-1

10′ Pandev (G), 30′ rig. De Paul (U)

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman (82′ Behrami), Badelj, Zajc, Czyborra; Shomurodov (89′ Pjaca), Pandev (70′ Scamacca). All. Ballardini

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan (63′ Makengo), Stryger Larsen; Pereyra; Llorente (81′ Nestorovski). All. Gotti

Ammoniti: Pandev (G), Criscito (G), Badelj (G), Nestorovski (U)

