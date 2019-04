Genoa-Torino, Criscito: Situazione complessa

Mannaggia la miseria a commentare una partita che il Genoa non avrebbe meritato di perdere. Tutta la vita. Sul volto del capitano Criscito si legge la delusione insieme alla voglia di tirarsi fuori dalle secche.

“La situazione è difficile, non riusciamo a fare gol e a sbloccare le partite. Bisogna restare uniti e lavorare. Abbiamo tutti la determinazione per venire fuori da questo periodo. Ci gira anche storta, va detto. Di sicuro non pensiamo alle tabelle. Per salvarci dobbiamo metterci qualcosa in più. Il morale non aiuta dopo sconfitte beffarde come questa. Manca un quid. Forse paghiamo un deficit in termini di cattiveria agonistica. Abbiamo espresso un buon calcio solo a tratti. Da capitano dico che dobbiamo essere coesi più che mai, mettendo in secondo piano qualsiasi altro aspetto che non sia il bene del Genoa”.