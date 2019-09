Genoa, tifosi pronti per la trasferta a Cagliari

Sul circuito vendita di Ticketone (ricevitorie e online), a partire da martedì alle 10, saranno disponibili i tagliandi settore ospiti (25 euro più diritti) per l’anticipo di venerdì con il Cagliari alla Sardegna Arena (ore 20:45). Non sussistono restrizioni. I biglietti sono acquistabili anche dai non titolari di tessera del tifoso. C’è tempo sino alle ore 19 di giovedì. Per l’acquisto e l’accesso allo stadio è obbligatorio presentare un documento d’identità in corso di validità. Il settore ospiti della Sardegna Arena dispone di 40 posti auto e 5 posti bus. All’atto dell’acquisto del biglietto, se interessati, occorrerà prenotarne l’utilizzo. La richiesta deve essere inoltrata a slo@cagliaricalcio.com.