Genoa, tifosi pronti per la sfida contro l’Udinese

E’ iniziata sulla rete vendita Ticketone la prevendita per l’incontro con l’Udinese, un altro scontro diretto dopo quello con il Brescia, in calendario domenica al Ferraris con inizio alle 15. Da oggi è possibile acquistare i biglietti nelle ricevitorie e sul canale on-line. Da martedì anche al Ticket Office del Genoa Museum and Store in via al Porto Antico 4 aperto in orario 10-19 tranne il lunedì. Le previsioni meteo segnalano per domenica tempo variabile in assenza di pioggia. I costi dei tagliandi sono gli stessi, ribassati, del match precedente. E’ previsto l’ingresso gratuito in Distinti e Sud per gli Under 14, ritirando il biglietto nella rivendita al Porto Antico. Dopo la partita con l’Udinese il Genoa tornerà a Marassi, a quasi un mese di distanza, sabato 30 novembre con il Torino (ore 18).

GENOA-UDINESE costi base (*Under 16): Tribuna Inf. Centrale: 80 euro (*40), Distinti 30 euro (*15), Settore 5 e Gradinata Sud 20 euro (*10), Ospiti 20 euro (*10).