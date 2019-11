Genoa, Thiago Motta torchia i suoi in vista di domenica

Prendere coscienza della grande prestazione di Torino, ma puntare dritto verso domenica. Il calendario della Serie A TIM recita Genoa-Udinese (3 novembre, ore 15). Mister Motta ha convocato al Signorini squadra e staff già in mattinata, anche in virtù dell’incontro ravvicinato a causa del turno infrasettimanale. Ma soprattutto per battere il ferro finché caldo. Passare al setaccio vizi e virtù dell’ultima sortita per valorizzare il buono e limare il perfettibile. Sessione di scarico per chi è sceso in campo all’Allianz Stadium. Presenti anche i Primavera Masini e Rovella, reduci dalla vittoria 5-4 sull’Entella (il primo in gol, il secondo in versione assist man), per rimpolpare le fila.