Genoa, terminato il ritiro a Neustift

Contenti di rientrare. Anche se partire è un po’ morire per chi, dal 2005 con un anno di interruzione, ha insediato la residenza estiva nella perla della Val Stubai. Il Genoa ha lasciato Neustift im Stubaital di prima mattina. Dall’aeroporto di Innsbruck si è poi imbarcato per raggiungere Lione, per l’amichevole con l’Olympique Lyonnais. La partita si disputerà allo Stade Jean-Laville di Gueugnon (capienza a regime di 13.872 posti). Calcio d’inizio alle 19 per la terza uscita. Dirigenti, tecnici, giocatori e collaboratori hanno trascorso quasi due settimane in Austria, raccogliendo le simpatie dei residenti. Insieme all’ospitalità, non classificabile per efficienza e gentilezza, dei titolari, del personale del Vitalhotel Edelweiss e del consorzio turistico