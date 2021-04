Genoa, tattica protagonista sul tappeto verde di Pegli

Schemi da scongelare e un set di prove, orientate al match con i campioni d’Italia, nella seduta diretta da mister Ballardini sui campi del “Signorini” spazzati da vento di mare. Nella parte centrale lo staff ha acceso gli addestramenti tattici, disegnando il solco in cui scavare i prossimi allenamenti. Ne mancano due per perfezionare la preparazione. Tra movimenti da ripetere a livello collettivo e interruzioni per specifiche impartite ai singoli, l’allenamento, introdotto da una fase prolungata di messa in azione, è confluito nelle partitelle utilizzate come cartina di tornasole, grazie anche alle immagini delle telecamere a bordo campo. Czyborra ha interrotto anticipatamente i lavori a causa di un trauma distorsivo a un ginocchio. Venerdì verrà sottoposto a esami strumentali. Il programma proseguirà con un appuntamento mattutino.