Genoa, Sturaro e Hiljimark stakanovisti

Ore, giorni, mesi prima di tornare a calpestare l’erba e rivedere la luce. Dura lex, sed lex per chi è costretto a smarcare, uno via l’altro, gli appuntamenti in agenda del percorso riabilitativo. Mentre la maggior parte dei compagni (o ex) si sta godendo le ferie, è un periodo di attività intensa per Stefano Sturaro e Oscar Hiljemark. Tra esercitazioni in palestra e vasche in piscina i due centrocampisti del Grifone, assenze pesanti nel finale di stagione, proseguono la marcia di recupero con il pilota automatico inserito. “Spero di essere pronto per l’inizio del ritiro” aveva detto il nazionale svedese, al lavoro in un centro specializzato del suo Paese. Per l’ex juventino, cresciuto nel settore giovanile del Genoa, il tempo è scandito tra il Centro Riattiva di Lavagna e il Signorini di Pegli.