Genoa, Strootman saluta il Grifone con parole d’amore

Strootman saluta il Grifone con parole d’amore.

“Fin dal momento in cui ho messo piede in aeroporto e mi sono presentato al club ho avvertito calore e fiducia. Fin dal primo giorno nello spogliatoio ho capito che avevamo fatto la scelta giusta” ha scritto, sottolineando poi l’affetto ricevuto in un momento difficile della sua vita.

“Quest’anno ho perso la mia più grande sostenitrice, la mia tifosa più fedele, la mia cara mamma. Quanto le sarebbe piaciuto venire a Marassi a vedermi giocare con la mia nuova squadra! È stato un periodo difficile e complicato, ma grazie al sostegno incondizionato di compagni di squadra, staff, dirigenza e amici che mi hanno aiutato, sono riuscito a restare in piedi e a continuare a giocare al calcio. È un peccato che non abbia potuto giocare per Il Grifone in un Ferraris pieno e con il vostro sostegno”.