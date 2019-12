Genoa, striscia negativa da fermare con il Sassuolo

Ripartire con tutta la spinta che sprigionano anime e corpi. Il tempo per piazzare scatti o allunghi c’è, basta darsi una mossa e centrare un cambio di marcia. Guai a perdersi d’animo. La corsa alla salvezza deve ancora entrare nel vivo e l’entità del ritardo consente di colmare il gap con i competitor avanti in classifica.

Il Genoa non ottiene i tre punti dalla sfida con il Brescia. Sono passati otto turni e, quella attuale senza vittorie, è la striscia aperta più lunga nel campionato di Serie A Tim. Urge consegnare il ‘regalo’ in altre mani. Da cinque partite, alla pari con Brescia e Cagliari, un gradino sotto all’Atalanta (6), Criscito e compagni non pareggiano invece in incontri casalinghi.