Genoa, stasera la salvezza passa per la sfida con il Parma

Si avvicina il momento. Dal “carpe diem” lanciato da mister Didi Nicola per caricare il gruppo alla vigilia della partita.

Alla serata di emozioni forti che bussa alle porte e diventerà notte, prima della partenza dall’impianto dove entreranno i 300, team compresi, attesi allo stadio Ferraris. La marcia di avvicinamento sta scandendo i passi conclusivi. Nel corso della mattinata, dopo la sveglia suonata nelle camere singole, Criscito e compagni hanno effettuato il risveglio neuro-muscolare. I preparatori hanno guidato i lavori sulla terrazza dell’albergo che ospita il ritiro, e i giocatori hanno messo piede nel campetto a disposizione per lo stretching. Il Parma è arrivato nel capoluogo per l’ora di pranzo dal ritiro di Collecchio, dove i ragazzi di D’Aversa (tre vittorie con il Genoa negli ultimi tre incroci) hanno speso la rifinitura. Il via vai in questi scampoli si sta concentrando tra sale massaggi, riunioni e servizi ristorativi. E’ Genoa-Parma. Calcio d’inizio alle 21:45.