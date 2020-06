San Giovanni | Stasera il falò e il Ghost Tour, domani il saluto di Bagnasco

Quello di stasera (e domani) sarà una festa di San Giovanni con programma rimodulato per far fronte alle prescrizioni Covid.

Dal concerto dell’Università al Ghost Tour che diventa virtuale, al falò di questa sera.

Domani il saluto all’arcivescovo Angelo Bagnasco e lo spettacolo nazionale San Giovanni x 3, trasmesso dalla Rai, che unisce nei festeggiamenti tre città che condividono lo stesso santo protettore, Genova, Firenze e Torino.

Tanti gli ospiti genovesi: Maurizio Lastrico, Pippo Lamberti, Alfa, Vittorio De Scalzi e l’orchestra del Teatro Carlo Felice e, in diretta nazionale verranno trasmesse le bellezze genovesi, dai Rolli a Boccadasse.

Ecco il programma di questa sera

Ore 23.30 – Il falò in piazza Matteotti

In piazza Matteotti non mancherà il tradizionale falò di San Giovanni, che verrà acceso intorno alle 23.30 dal sindaco Marco Bucci.

I cittadini potranno partecipare senza bisogno di prenotazione, ma in ottemperanza alle normative anti contagio e con un numero massimo di 900 persone, inoltre è obbligatorio indossare la mascherina.

Sulla pavimentazione della piazza verranno posizionati bollini per il distanziamento.

Sarà assicurato un servizio da parte dei volontari della Protezione civile e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Dalle ore 20,30 – Il Ghost Tour virtuale

Il Ghost Tour, un grande classico della notte di San Giovanni organizzato dal Circolo Culturale Fondazione Amon, partner del Comune di Genova, diventa virtuale.

Sono previste otto tappe: la vecchina fantasma di vico dei Librai; la Misteriosa Dama Nera, una Strega Chiamata Caterina, Tommasina Spinola e il suo amor perfetto, il Fantasma dal Mantello di Porpora (chiesa San Donato); Branca Doria e la Colonna Macchiata di Sangue (chiesa San Matteo), il fantasma di Paganini (Palazzo Ducale); Leila Carbone il Fantasma dell’Opera (Teatro Carlo Felice).

La guida turistica Roberta Mazzucco illustrerà gli aspetti storici e architettonici, mentre a raccontare le storie sarà Marco Alex Pepè.

Il tour virtuale è stato messo a punto sull’esperienza del progetto “Genova, Miti e Leggende”, promosso a gennaio dal Municipio I – Centro Est, ed è integrato sulla mappa interattiva 3D Discovery Genova, sulla quale l’utente, attraverso l’esplorazione dei marker colorati posizionati sulla mappa o lo scorrimento di una lista apposita, potrà scoprire le vicende misteriose, i fantasmi e i racconti leggendari del centro storico. Per ogni racconto, presentato sotto forma di scheda, è possibile vedere uno speciale contributo video nel quale un misterioso personaggio in costume accompagna il visitatore nei luoghi che hanno fatto – o che fanno ancora – da sfondo alla vicenda. Il tour virtuale, accessibile da smartphone e desktop, sarà visibile dalle ore 20.30 su www.visitgenoa.it e sul sito www.sangiovannix3.it.

Ore 22.00 Concerto dell’Università

Cortile maggiore di Palazzo Ducale. I posti sono esauriti, si può, però seguire la diretta Facebook

La band dell’Università di Genova riproporrà il mitico concerto dei Dire Straits del 23 luglio 1983 al teatro Hammersmith Odeon di Londra. Un remake dei grandi successi del gruppo britannico, riproposti da Andrea Cervetto (voce e chitarra), Luca Sabatini (basso), Rodolfo Cervetto (batteria), Francesco Negri (tastiere), Luca Ambrosi (chitarra), Tamer Nassar (Sax), che eseguiranno pezzi iconici della musica rock, tra cui Romeo And Juliet, Sultans Of Swing, Tunnel Of Love. Per il terzo anno la band dell’Università di Genova, la Unigezz, specializzata in musica jazz e pop, accompagna la parte musicale del San Giovanni. Dopo la scelta di proporre lo scorso anno “The Wall” dei Pink Floyd nel quarantesimo anniversario dall’uscita dell’album, questa volta la decisione è arrivata negli ultimi giorni del lockdown, pensando al nome del gruppo. Dire Straits, che tradotto significa “tremende avversità”, è sembrato calzare alla perfezione in questo momento storico. La prenotazione per i 90 posti disponibili è andata esaurita in pochi minuti, ma il concerto sarà integralmente trasmesso in diretta Facebook sul profilo di Genova More Than This https://www.facebook.com/genovamorethanthis/.