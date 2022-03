Genoa, Spors conferma Blessin sulla panchina del Grifone

ble

“Alexander Blessin, comunque andrà a finire, sarà il nostro allenatore anche il prossimo anno. È il tecnico col quale vogliamo iniziare un ciclo. In futuro il Genoa sarà un club di successo e alla guida ci sarà lui. Sta facendo un ottimo lavoro. Il mercato invernale? Reputo molto buono il nostro mercato, abbiamo ricevuto diversi no, ma non è semplice convincere un giocatore ad accettare una squadra che, dopo il girone di andata, è penultima in classifica con soli 11 punti e a grande distanza dalla zona salvezza”