Arbitri A: Valeri per la Samp mentre Abisso dirige il Genoa

Gli arbitri delle squadre genovesi per il prossimo turno di serie A.

La partita al Gewiss Stadium tra Atalanta e Genoa, in programma domenica (ore 18) e valida per la decima giornata del girone di ritorno, è stata affidata alla direzione arbitrale di Rosario Abisso, appartenente alla sezione A.I.A. di Palermo. Gli assistenti indicati dalla C.A.N. sono Mauro Galetto (sezione di Rovigo) e Damiamo Margani (sezione di Latina). Quarto ufficiale Alberto Santoro della sezione di Messina. La direzione della video assistenza è stata assegnata a Luigi Nasca (Arbitri VMO, sezione di Bari), in collaborazione con Filippo Valeriani (sezione di Ravenna).

La designazione arbitrale per Sampdoria-Juventus, gara in programma sabato 12 marzo (ore 18.00) allo stadio “Ferraris” di Genova e valida quale 29.a giornata della Serie A TIM 2021/22.

Arbitro: Valeri di Roma 2.

Assistenti: Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Bottegoni di Terni.

Quarto ufficiale: Cosso di Reggio Calabria.

VAR: Aureliano di Bologna.

AVAR: De Meo di Foggia.