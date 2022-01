Genoa-Spezia, Shevchenko: Gara fondamentale in chiave salvezza

Il mister del Genoa Shevchenko presenta il derby ad altissima tensione contro lo Spezia di questo pomeriggio che vale molto in chiave salvezza.

“Oggi è una partita importantissima per noi. In caso di buon risultato ci avvicineremo alla salvezza per cui questa partita è molto importante. Dovremo gestire meglio il pallone ed essere propositivi. Anche contro il Sassuolo abbiamo fatto un buon primo tempo. Abbiamo avuto buone azioni ma abbiamo commesso anche errori individuali in passaggi semplici. Ho rivisto la partita -ha concluso il tecnico- e ci sono state due azioni dove potevamo gestire meglio e non ci siamo riusciti per errori semplici. Domani dobbiamo eliminare questi errori ed essere compatti e aggressivi. Dobbiamo anche cercare di fare la nostra partita”.

