Genoa-Spezia, numeri e statistiche del derby ligure

Il derby ligure di questa sera alle 18.30 (domenica 9 gennaio 2022) tra Genoa e Spezia è fondamentale per la salvezza delle due squadre. Vediamo numeri e statistiche.

Scontri diretti

Il Genoa è imbattuto contro lo Spezia in Serie A, grazie a due successi (nello scorso campionato) e un pareggio (nella gara d’andata). Il Genoa ha perso solo uno degli ultimi sette Derby contro squadre liguri in Serie A (3V, 3N), tuttavia la sconfitta è arrivata proprio in quello più recente, il primo con Andriy Shevchenko in panchina (1-3 contro la Sampdoria a dicembre).

Il Genoa ha vinto solamente uno degli ultimi 11 Derby liguri giocati da squadra ospitante: nel parziale per i rossoblù tre pareggi e sette sconfitte.

Stato di Forma

Il Genoa ha infilato la 17ª partita senza vittoria in questo campionato (9N, 8P): si tratta della serie aperta più lunga di match senza successi tra le squadre di questo torneo.

Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 17 gare casalinghe in Serie A (9N, 7P), proprio contro lo Spezia, nell’aprile 2021 (2-0) – in particolare la squadra rossoblù non era mai rimasta senza successi in tutte le prime nove partite interne di un campionato di Serie A.

Il Genoa non è riuscito a segnare in quattro delle ultime cinque partite casalinghe in Serie A, tante volte quante nelle precedenti 39 gare interne.

Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata nella gara casalinga più recente e non ottiene due clean sheet interne di fila dal gennaio 2021.

Lo Spezia ha segnato nelle ultime tre partite di Serie A e in questo campionato non è mai andato a segno per quattro volte di fila.

Dopo un filotto di sei sconfitte esterne in Serie A, lo Spezia ha vinto la più recente (1-0 contro il Napoli): potrebbe rimanere imbattuto in due trasferte di fila per la prima volta in questo campionato, mentre non ha mai vinto due partite fuori casa consecutive nella competizione.

Lo Spezia ha mancato l’appuntamento con il gol in quattro delle ultime sette trasferte di campionato, tante volte quante nelle precedenti 20 gare esterne in Serie A.