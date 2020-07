Genoa-Spal, Masiello: Lottiamo ed impariamo dagli errori

Uno degli emblemi dell’ardore che il Genoa ha messo in campo. Andrea Masiello ha fatto muro insieme ai compagni, concedendosi il lusso di una serie di anticipi strepitosi.

Segno che le gambe giravano bene e rispondevano agli impulsi del cervello. A Dazn il difensore rossoblù ha fatto il punto al termine della partita con la Spal. “Abbiamo bisogno di tutti, la rincorsa è lunga. Oggi è stato il primo passo, ora speriamo di non tornare indietro. La partite facili non esistono. Stiamo lottando e imparando dagli errori. Nelle ultime partite certe disattenzioni sono costate punti, per demeriti nostri più ancora che per i meriti degli avversari. Aver mantenuto la porta inviolata dà fiducia e morale. Prima della sosta viaggiavamo a un ritmo importante, vero, avevamo ottenuto parecchi risultati positivi. Non è stato facile ripartire. Dobbiamo dare qualcosa in più per superare le difficoltà”.