Genoa, società pianifica un ritorno all’attività sportiva

Come tutte le squadre anche il Genoa si prepara alla ripresa del campionato di calcio.

I tempi non sono certi, né tanto meno corti. Però la società rossoblù ha già stilato un programma di massima nel caso le società calcistiche possano tornare ad allenarsi a partire dal prossimo 4 maggio.

In previsione di tale data i giocatori attualmente domiciliati all’estero dovranno far rientro in Italia entro lunedì prossimo per poi sottoporsi ad un isolamento di 15 giorni obbligatorio per chiunque arrivi in Italia da un paese straniero ed essere così pienamente a disposizione di mister Nicola per l’eventuale ripresa degli allenamenti.

Se il protocollo ipotizzato ieri dalla FIGC dovesse essere ratificato dal Governo, prima di riprendere a giocare il Genoa come ogni altro club di A svolgerà un ritiro all’interno del proprio campo di allenamento di almeno tre settimane, con i giocatori che in mancanza di una struttura idonea all’interno del quartier generale del club a Pegli, alloggeranno tutti presso l’albergo dell’aeroporto in cui attualmente risiede Iago Falque.