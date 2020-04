E’ una Federica Pellegrini polemica quella che rompe il silenzio sui media per sottolineare come il calcio monopolizzi ancora una volta l’attenzione dell’Italia intera.

È vero che per ora il calcio è (visti gli interessi economici in gioco) l’unico sport che non si arrende e tenta di far disputare ancora in qualche modo campionati e coppe. Ma il mondo dello sport è fatto di tante altre discipline e se le gare al momento non si possono disputare , almeno hanno il diritto di allenarsi. Soprattutto quelli che praticano discipline individuali e non di squadra. «Sento parlare solo di calcio, e mi dispiace. Perché esistono anche altri sport. Lo stop prolungato è duro per tutti» taglia corto l’olimpionica del nuoto Federica Pellegrini che spinge per tornare ad allenarsi.