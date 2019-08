Genoa, Schone: Domenica atmosfera speciale

Eccolo il regista del film. Pronto a smazzare il gioco. A tirare bordate allucinanti o scegliere soluzioni di fino per far girare la macchina. Lasse Schone si prenota per fare venire giù lo stadio alla prima ‘castagna’. Mani in alto e… ooohhhh.

“Tutti mi hanno parlato dei tifosi del Genoa. Domenica ci sarà un’atmosfera super! Io e la famiglia abbiamo ricevuto una grande accoglienza. La squadra è fantastica: bravi giocatori, bravi ragazzi. Le impressioni sono positive. Dopo sette anni meravigliosi all’Ajax era venuto il momento di vivere una nuova avventura in un club che vuole crescere. Per quale obiettivo lotteremo? Chi lo sa? Richiedetemelo dopo le prime dieci partite… Il mister è un ottimo tecnico, vuole sempre giocare a calcio. Gli allenamenti qui sono più duri. Ci sono differenze con l’Olanda dove si attacca e difende tutti. La Serie A è una delle migliori league del mondo. Tanti grandi giocatori stanno tornando e i club investendo cifre importanti”.