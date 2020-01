Genoa-Sassuolo, Preziosi a supporto della squadra

Il presidente Enrico Preziosi ha voluto stare vicino alla squadra anche alla vigilia di Genoa-Sassuolo.

In tarda mattinata il numero uno rossoblù è arrivato a Pegli e ha incontrato il tecnico Davide Nicola, atteso dall’esordio sulla panchina rossoblù. Un piccolo summit per avere anche gli ultimi aggiornamenti alla vigilia della sfida di domani. Nel corso della visita il patron ha fatto il punto con i dirigenti e radunato la squadra, seguendo poi tutta la rifinitura pomeridiana al ‘Signorini’. Al centro sportivo oggi è stato un susseguirsi di collegamenti in diretta con Sky Sport (esclusivista in Italia della diretta del match con gli emiliani) con l’inviato Riccardo Re. La seduta ha chiuso, al netto delle riunioni e dei preparativi in ritiro, il programma di allenamenti settimanale