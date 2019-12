Genoa-Samp, Gabbiadini: Vittoria dedicata ai tifosi

Manolo Gabbiadini un derby l’aveva già deciso: era il 2014 e un suo sinistro sotto la Sud ci portò i tre punti. Quest’anno ha fatto perfino meglio: primo perché il gol è una gemma, secondo perché ha avuto molto meno tempo per buttarla dentro. «Questo è un risultato bello, soprattutto per la classifica e per i tifosi – dice ai media l’attaccante -. Era una giornata importante, sotto tutti i punti di vista».

Serenità. Il mancino si gode il momento: «Non guardiamo gli altri, pensiamo solo a noi stessi: siamo sicuri che ci risolleveremo. Siamo partiti male, vero: non ci siamo abituati. Ma ora vogliamo trovare continuità. Ranieri ci ha portato serenità, ha esperienza e questo ci aiuta. Quello di stasera è stato un derby combattuto, siamo stati bravi e fortunati. Mi aspettavo di non giocare dall’inizio perché non mi sono allenato in settimana, ovvio perché che ci tenevo a giocare».

Vittoria. A chi chiede una dedica, Gabbia risponde: «È una vittoria di tutti, non c’è uno che se lo merita di più o di meno. Ai tifosi: stateci vicini e continuiamo così».