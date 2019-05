Genoa, sabato ore 18 la salvezza passerà da Marassi

Ultimo appuntamento stagionale a Marassi dove il Grifone in questo campionato ha collezionato sin qui sei vittorie e sette pareggi, per un totale di venticinque punti in classifica. Un bilancio tutt’altro che disprezzabile. Di fronte il Cagliari di mister Maran (sabato, ore 18), vittorioso in questa stagione in due match esterni: a Bergamo e Verona. I precedenti al Ferraris descrivono una buona tradizione per il Genoa, come per gli avversari del resto a campi invertiti. Nell’ultimo precedente casalingo la spuntò il Grifone 2-1 con gol di Lapadula e Medeiros al fotofinish. Si giocò il recupero della gara che era stata rinviata a causa della tragica scomparsa di Astori ex capitano del Cagliari. Una perdita che nel capoluogo sardo, come a Firenze e in tutto il popolo del calcio, ha lasciato un grande vuoto.