Genoa-Roma, Sanabria favorito dal primo minuto

Cala il sipario sulla settimana di allenamenti. Terminata la rifinitura svolta sul prato del Signorini, il team si è ritrovato nel consueto ritiro pre-partita.

Al netto di defezioni, squalifiche e trattative in via di definizione (Gumus è volato in Turchia congedandosi dai compagni), sono ventitré gli elementi della rosa selezionati da mister Nicola per la partita con la Roma che apre il girone di ritorno. Eccoli nel dettaglio con i rispettivi numeri di maglia: 1 Perin, 3 Barreca, 5 Goldaniga, 9 Sanabria, 13 El Yamiq, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 17 Romero, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 23 Destro, 27 Sturaro, 28 Agudelo, 29 Cassata, 30 Favilli, 32 Ankersen, 33 Pajac, 85 Behrami, 97 Radu, 99 Pinamonti.