Genoa-Roma, 22 mila per spingere il Grifone

Al ‘Tempio’ sono previsti quasi 22mila spettatori per assistere all’incontro con la Roma, un match che si annuncia da emozioni forti in campo e sugli spalti. All’andata fu una sfida pirotecnica (3-3). L’incontro sarà diretto dall’arbitro Maresca con gli assistenti Longo e Valeriani, il quarto ufficiale Piccinini, il var Rocchi e l’avar Cecconi. In tribuna tanti gli osservatori interessati. Domenica le biglietterie dello stadio in via Monnet apriranno a partire dalle ore 15. I tagliandi potranno essere acquistati pure al Ticket Office al Porto Antico (in mattinata la visita al Museo della famiglia Signorini), nelle ricevitorie autorizzate e sul sito di riferimento www.sport.ticketone.it.