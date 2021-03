Genoa, ripresa allenamenti senza particolari criticità

Di nuovo al centro sportivo, senza problematiche particolari da gestire, dopo una serie di lavori intensi e la domenica consacrata al riposo per il gruppo rimasto ad allenarsi. Non è ancora il momento di fare l’appello completo. Ma già questa sera è previsto il rientro anticipato dalla Nazionale di Rovella e Scamacca, che da domani potranno allenarsi con i compagni sotto la guida di mister Ballardini e del suo staff. I primi viaggi di rientro per rimpolpare l’organico, in attesa di riabbracciare gli altri di ritorno dagli impegni internazionali. Dopo attivazione muscolare e preamboli atletici, il programma è virato su addestramenti di possesso palla e partitine tematiche, tra i dribbling per limitare anche i primi caldi primaverili. A cinque giorni dal match con la Fiorentina del turno pasquale, la preparazione è scattata dai blocchi. Martedì doppio allenamento.