Pallavolo – La Trading Spezia inciampa in un forte Colombo

Al Paladiamante di Bolzaneto la Trading Logistic Spezia incappa bruscamente in un forte Global Colombo, a cui l’allenatore spezzino Andrea Cecchi rivolge infatti le sue congratulazioni, per il resto lamentandosi un po’ di una propria squadra per l’occasione fisicamente poco tonica. Del resto l’anomalo lavoro a cui la pandemia ha costretto da tempo gli sprugolini non poteva non farsi sentire, oltretutto non stava benissimo il “bomber”, Nichola Lanzoni.

A tirare un po’ c’è, a parziale compenso, il primo punto (su battuta) di Daniele Giannarelli da quando un incidente stradale l’ha relegato alquanto ai margini: forza…

E’ finita intanto la prima fase di questo campionato nazionale di Serie B maschile di volley, ma non per i biancazzurri, attesi nel corso del mese prossimo da ben 5 recuperi, si dovrebbe cominciare il 17 Aprile contro il Cus a Genova.

Questa intanto la classifica, nel Girone A2, dopo 10 turni; Admo Lavagna punti 16, Colombo Global Genova e Zephyr Trading Valdimagra 13, Trading Logistic Spezia 11, Cus Genova 10, Pallavolo Novi 9.

Tabellino.

GLOBAL COLOMBO GE – TRADING LOGISTIC SP 3 – 1

SET: 25-22 / 13-25 / 25-20 / 25-18.

GLOBAL COLOMBO GENOVA: Scurzoni 5, Zoratti 15, Buzzi 11, Mercorio 24, Filippi 0, Matani 5, Coppolecchia 0, Cai 2, Lottero 0, Guerriero 4, liberi Lilli e Rani; n.e. Pusceddu e Menichini.

TRADING LOGISTIC LA SPEZIA: Puccetti 3, Figini 1, Raso 21, Moscarella 8, Biasotto 9, Giannarelli 1, Iacopini 5, Lanzoni 12, libero Briata; n.e. Moretti, Tagliatti, Venturini.

ARBITRI: Bosio e Argirò.