Genoa, ripresa allenamenti nella giornata di domani

Archiviato con un pari (0-0) il match del Franchi, Criscito e compagni hanno fatto ritorno a Genova.

Dopo il tour de force delle ultime settimane, appuntamento martedì alla ‘casa base’ del Centro Signorini. Il focus si sposta sulla seconda trasferta consecutiva, quella nel rinnovato Gewiss Stadium di domenica 2 febbraio (h 15). Nessuno squalificato tra le fila del Grifo. Ci sarà tempo e modo di analizzare, insieme alle difficoltà della partita le caratteristiche dei bergamaschi, preparando la controffensiva e continuando a lavorare per integrare i nuovi acquisti e tirare a lucido la condizione. La settimana di allenamenti coinciderà con l’ultima settimana nella sessione invernale di calcio-mercato. Dirigenti al lavoro per definire le ultime operazioni in entrata e in uscita, volte a calibrare la rosa a disposizione di mister Nicola per il girone di ritorno e la volata conclusiva. Il gong è fissato venerdì 31.