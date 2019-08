Genoa, riprende la campagna abbonamenti

A poco più di una settimana dal debutto interno con la Fiorentina e dalla chiusura della Campagna Abbonamenti “Ogni minuto, ogni goal, ogni respiro” si va verso lo sprint conclusivo. Presso il punto vendita ufficiale del club al Porto Antico, o con le altre modalità utilizzabili, gli acquisti si stanno intensificando con l’avvicinarsi del 1° settembre, il day-match con la Viola. Il Ticket Office del Genoa Museum and Store sarà in servizio sia sabato che domenica. E’ inoltre stata disposta un’apertura straordinaria lunedì, sempre in orario 10-19, per sottoscrivere gli abbonamenti, l’inizio della prevendita per l’esordio al Ferraris e per le prelazioni dei biglietti di Tribuna Inferiore provvisoria, riservata sino a martedì agli abbonati 2018/19 di quel settore.

