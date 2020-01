Genoa, rifinitura a Vinovo in vista del Verona

Sui campi dello Juventus Training Center di Vinovo, sede degli allenamenti dei campioni d’Italia prima del trasferimento alla Continassa, il Grifone ha svolto la sessione di rifinitura, in vista della sfida al Bentegodi, agli ordini di mister Nicola e dello staff. La scansione è stata calibrata su un riscaldamento prolungato (temperatura poco sopra lo zero a inizio seduta…), lavoro di stampo fisico per integrare l’attivazione muscolare ed esercitazioni tecniche e tattiche seguite dal ds Marroccu, rimasto a contatto con la squadra dopo il match di Coppa con il Toro. In tutto un’ora e un quarto di programma che ha visto i giocatori concludere i lavori senza inconvenienti, prima del rientro nella struttura che ospita il ritiro. Sono ventisette gli elementi che fanno parte della lista dei convocati, diramata mercoledì in concomitanza con la partenza da Genova. Domenica il tecnico scioglierà le riserve sulla formazione approfondendo le consegne nelle riunioni fissate con la squadra.