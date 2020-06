Genoa, prove di tattica al Signorini: domani un’altra sede

Niente colazioni e pranzi collettivi. Solo il concentramento per gli allenamenti. Al ‘Signorini’ la squadra si è ritrovata in mattinata a orari e gruppi differenziati.

I portieri hanno aperto i lavori in palestra prima di trasferirsi tra i pali, mentre nel frattempo i compagni erano impegnati in sala video, gli occhi puntati sul grande schermo. Venti minuti quindi cambio di presidio. Didi Nicola e lo staff stanno alzando il livello dell’attenzione in vista della ripartenza. Dalla didattica alle prove sul campo, per far fruttare lo studio e oliare i movimenti a formazione schierata. Esercitazioni tattiche, partitella a pressione e tutti gli attaccanti in evidenza. A Villa Rostan, dove il mister passa le giornate, il conto alla rovescia è scattato. Si stanno definendo i preparativi per la prima con il Parma, in arrivo a Genova dopo il match di sabato con il Torino. Avanti tutta. Giovedì è in programma un’altra sessione, con una parziale sintesi del filone imbastito. La caccia ai punti è aperta. Il Vecchio Grifo si allena a dire la sua.