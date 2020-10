Genoa, prove di reazione dopo un momento difficile

Affrontare un’emergenza che sta lasciando il segno, complici le assenze nel gruppo. Al Centro Sportivo Signorini quel che resta del gruppo squadra, giorno dopo giorno e allenamento dopo allenamento, sta provando a reagire. Agli ordini del tecnico Maran, assistito dal suo pool di collaboratori, i disponibili hanno sostenuto nel pomeriggio la terza seduta consecutiva adottando prima, durante e dopo le disposizioni dettate dal protocollo. Se sul campo è un’impresa da titani far tornare i conti, visti i vuoti (forzati) in organico, sotto l’aspetto psicologico lo staff sta lavorando a fondo per ritracciare la rotta, in attesa che la situazione, prima o poi, prenda una piega favorevole con il lento ritorno di chi ora è fuori.