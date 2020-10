A Genova la mostra personale di Paolo Ceribelli

La stagione espositiva della Galleria Studio Rossetti prosegue con la mostra intitolata “Mindset” dell’artista milanese Paolo Ceribelli, per la prima volta in una personale a Genova.

Luogo: Galleria Studio Rossetti arte contemporanea

Città: Genova | Centro Storico

Indirizzo: Via Chiabrera 33 r__ 16123 Genova

Info: tel: 010.2367619 – mail: rossetti.artearchitettura@gmail.com

Web: www.studiorossettiartearchitettura.com

Opening: 8 ottobre 2020 dalle ore 18.00 alle ore 24.00 nell’ambito di GenovaStart2020

Durata: 8 ottobre – 7 novembre 2020

Orari: dal martedì al sabato 10.20-12.30 / 15.30-19.00

La mostra si compone di più di quindici opere inedite, studiate e realizzate dall’artista appositamente per l’occasione; in esse, Ceribelli, affronta e sfida il confine delle barriere imposte dalla mente umana e ci manda un messaggio potente sui cui riflettere personalmente: “il limite è uno stato mentale”, inno all’emancipazione dalla fissità della nostra condizione intellettuale.

Nelle sue tele l’artista si serve di elementi fisici, come soldatini, carri armati…che finiscono per essere metaforici, decontestualizzati e privati della loro definizione e del loro scopo originario e sembra voler donare loro una nuova vita per aprire la nostra mente a nuovi sguardi sugli oggetti che ci circondano, per scardinarli dai concetti che automaticamente attribuiamo loro per convenzione, con l’obiettivo di far vacillare le nostre certezze e sollevare domande e riflessioni.

La mostra Mindset è un invito a liberarci da sovrastrutture e ad osservare con stupore, a seguire l’intuizione e la nostra personale verità per riuscire a superare i nostri limiti.

In occasione dell’inaugurazione, Studio Rossetti accenderà le luci dei suoi spazi espositivi insieme a quelle di altre venti gallerie nell’abito di START, la notte bianca dell’arte contemporanea genovese. Con 21 inaugurazioni per 21 gallerie, dopo un lustro di assenza, START vuole restituire il circuito dell’arte contemporanea al suo pubblico, illuminando la costellazione delle gallerie genovesi.

In un momento storico in cui c’è bisogno di nuove energie e di una ripartenza, Studio Rossetti, situato nel cuore pulsante di Genova, si schiera in prima linea per regalare dinamicità, vivacità, stimoli culturali e artistici, e riunire i cittadini, ora più che mai distanti.