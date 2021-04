Genoa, primato ligure conquistato su Samp e Spezia

Il Genoa dopo aver battuto lo Spezia nell’ultimo derby regionale ha conquistato il primato ligure.

Nelle quattro sfide giocate contro Sampdoria e Spezia i rossoblù hanno infatti pareggiato entrambi per 1-1 i due incroci di campionato con i blucerchiati, mentre si sono aggiudicati ambedue le gare con gli aquilotti levantini, vincendo 2-1 all’andata e 2-0 ritorno. Un percorso che in termini di classifica si traduce in 8 punti incamerati per il Grifone a fronte dei tre fin qui ottenuti dagli spezzini e dei due conquistati dai sampdoriani.

Dunque, nonostante manchi ancora il derby di ritorno tra Samp e Spezia il Genoa può essere soddisfatto di questo primato.