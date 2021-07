Genoa, Preziosi: Momento difficile per il calcio italiano

Il presidente del Genoa Preziosi commenta il momento particolare del calcio italiano a livello economico.

«Premesso che il mio pensiero è condiviso da tutti i presidenti, sia di società medio-piccole che grandi, dal momento che tutti abbiamo sopportato perdite — quelle del Genoa si attestano sui 34 milioni —, auspico che si apra un tavolo con l’Esecutivo per trovare una soluzione. Il calcio è formato da presidenti che hanno messo miliardi nel sistema, consentendo anche allo Stato di beneficiarne. La nostra è una partnership. Più lavoro, più guadagno, più inietto soldi nelle casse dello Stato. Ma per sopravvivere abbiamo bisogno se non di ristori, almeno di rateizzazioni o dilazioni fiscali altrimenti il sistema implode. Quando i soldi finiscono, terminano per tutti, comprese le Leghe inferiori e gli altri sport: non dimentichiamo che la Serie A alimenta tutto il movimento sportivo italiano».