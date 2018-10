Genoa, Preziosi in visita alla squadra a Milano

Attacco al quinto posto nel recupero che vale, secondo le dichiarazioni di mister Juric, come un jolly da giocare sul tappeto verde del Meazza.

Vincendo stasera con il Milan, il Grifone sorpasserebbe in un colpo solo ben cinque squadre. Quelle attestate a quota 15: un punto sopra alla posizione che occupano attualmente i nostri. Pazza idea, ma perché no? Nel ritiro del team si aspetta solo l’orario per il trasferimento allo stadio, dopo le tappe di avvicinamento smarcate una via l’altra.

Nel quartiere generale dove la comitiva si è insediata a Milano, è giunto il presidente Enrico Preziosi che lì è di casa. Il patron si è fermato a pranzo con i vertici dirigenziali, mister Juric e i componenti lo staff tecnico, facendo sentire la propria vicinanza a capitan Criscito e compagni. In serata le previsioni sul capoluogo lombardo segnalano cielo coperto, con una temperatura massima di 13 gradi e una bassa probabilità di pioggia.