Samp-Toro, si entra al Ferraris con 1 euro

Ritorno all’antico, come una volta, quando la partita era alla domenica pomeriggio.

Debutto casalingo stagionale alle 15.00 per la Sampdoria, che si prepara ad ospitare il Torino in una sfida che è un grande classico della Serie A. Per riempire sempre più il “Ferraris” in occasione di questa prima, la società ha pensato a diverse iniziative di ticketing che coinvolgono tutti: grandi e piccini.

Iniziative. Partiamo con ordine: tutti gli Under 12 accompagnati da un abbonato o da chi abbia acquistato il biglietto della gara potranno entrare a loro volta nei Distinti e in Gradinata Nord a solo 1 euro. Negli stessi settori promo a 5 euro per tutti gli Under 18. Altro fattore extra di sconto: non ci sarà nessun sovrapprezzo per chi deciderà di acquistare il biglietto solo domenica. Ma la lista delle novità è ancora lunga: tutti gli Interi saranno infatti ridotti rispetto al tariffario classico