Genoa, Preziosi a supporto di Thiago Motta e la squadra

Vigilia di partita con la visita del presidente Enrico Preziosi al Centro Signorini, dove è tornato a fare capolino il sole dopo le abbondanti piogge cadute nei giorni scorsi. Prima di assistere ai lavori nella rifinitura, in compagnia dei vertici societari, il patron ha incontrato Thiago Motta nel suo ufficio, subito dopo la conferenza tenuta dall’allenatore. Fitti i colloqui con i giocatori tra i locali in uso per gli spogliatoi e il terreno di gioco, per sincerarsi degli umori e infondere fiducia per la partita con il Brescia. Alla fine della seduta il proprietario del club ha lasciato l’impianto a bordo dell’auto guidata dall’autista Riccardo.