Genoa, prevendita per la sfida di Ferrara

La Spal ha ufficializzato le modalità della prevendita per l’incontro in posticipo, valido per la 13ma giornata, di lunedì 26 novembre a Ferrara (calcio d’inizio ore 20:45). I tagliandi settore ospiti, previa presentazione di un documento d’identità, saranno reperibili a partire dalle ore 12 di lunedì 18, sino a domenica 24, sul circuito Vivaticket (ricevitorie e online). Non sarà possibile per motivi tecnici procedere all’acquisizione dalle 23:59 di martedì alle ore 12 di mercoledì. Non sono previste restrizioni. Solo ai residenti in Emilia Romagna è richiesta la fidelizzazione Dna Genoa per il settore ospiti. Prezzi: € 32 intero – € 22 ridotto Donna/Over 65/ Under dal 01/01/2004 in poi – € 14 Ragazzi nati dal 01/01/2007 (solo nei punti vendita, non online). Tra i club che hanno organizzato la trasferta in pullman Figgi do Zena, Amt e Oregina.