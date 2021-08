Genoa, presentata la terza maglia in onore della Lanterna

È stata presentata oggi, all’interno del Complesso Monumentale della Lanterna di Genova, alla presenza delle autorità, la terza divisa del Genoa CFC per la stagione 2021/22, dedicata al monumento simbolo della città.

LA MAGLIA

La fascia verticale stampata sul lato sinistro della casacca riprende il design delle feritoie delle fortificazioni che ospitano il museo della Lanterna e i decori delle cornici delle terrazze del faro. Il colore della maglia riprende quello delle pietre con cui è stata costruita la Lanterna.

Sul retro il lettering A NÒSTRA LANTERNA. A NÒSTRA TÆRA. Sul cuore spicca lo Stemma di Genova, come dipinto sulla Lanterna, simbolo della città. La KOMBAT™ Pro Zena 2022 è realizzata dal centro R&D Kappa®.

La maglia è stata presentata alla presenza del capitano Domenico Criscito e del centrocampista Filippo Melegoni.

Presente per il Comune di Genova il vice Sindaco Massimo Nicolò, a cui è stata consegnata la maglia N. 1 per il Sindaco Marco Bucci. “E’ una bellissima occasione che il Genoa offre per far conoscere sempre di più la nostra città nel mondo. E’ una maglia del Genoa e di Genova”.

“La terza maglia è stata ribattezzata ‘Zena’ poiché rende omaggio alla tradizione, alla nostra terra – commenta Flavio Ricciardella Direttore Generale Corporate del Genoa CFC – un progetto iniziato due stagioni fa con la maglia dedicata alla croce di San Giorgio e proseguita l’anno scorso con la Kombat Pro 2020, dove l’oro e il blu erano un richiamo ai contrasti tipici della Liguria, una regione caratterizzata dal mare, dal sole e dall’oro dei suoi palazzi. Quest’anno la dedica è per il simbolo della città, la Lanterna”.

“Siamo felici della dedica della terza maglia del Genoa CFC – commenta Nicoletta Viziano, Presidente Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, di cui il Complesso monumentale della Lanterna è parte – in questa occasione, è il riconoscimento del valore simbolico e identitario del monumento, che da quasi 890 anni rappresenta la città. Un luogo ricco di storia, che accoglie sempre più visitatori”.

“La maglia è realizzata con materiali all’avanguardia – commenta Paolo Fulgenzi, Sport Sponsorship and Event Manager di BasicNet – ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per offrire un comfort totale”.

Vista la situazione globale le forniture hanno subito un leggero ritardo e le maglie saranno in vendita tra qualche giorno: Kappa e il Genoa garantiscono però, per i tifosi che vorranno acquistarla in questi giorni al Genoa Store, un prezzo fortemente scontato e consegna posticipata.

L’ESPOSIZIONE

La maglia dedicata al monumento simbolo della città rimarrà in esposizione da oggi fino al 12 settembre all’interno del museo della Lanterna (ingresso compreso nel biglietto di visita del Complesso Monumentale).

LA PROMOZIONE

Chi acquisterà la nuova maglia al Genoa Store riceverà un coupon che darà diritto a visitare il Complesso Monumentale della Lanterna al prezzo speciale di 4 euro. Il coupon, valido fino al 31/12/2022, andrà presentato al ticket office al momento dell’acquisto. Tutte le informazioni utili anche sul sito www.lanternadigenova.it

“Questa nuova iniziativa è un invito a visitare il complesso monumentale, pensata in particolare per i genovesi, ma non solo – aggiunge Andrea De Caro, Direttore Operativo del Complesso Monumentale della Lanterna per Pharos light for Heritage – una promozione speciale, che è un’occasione in più per scoprire il monumento simbolo della città”.

Il Complesso Monumentale della Lanterna continua l’apertura al pubblico con orario estivo, inclusa domenica 15 agosto (da martedì a domenica e festivi dalle 10 alle 18: ultimo ingresso alle 17.30) con il suo Open Air Museum nel parco, il suggestivo Museo nelle antiche fortificazioni e il faro, fino a raggiungere la prima terrazza panoramica con vista a 360° sulla città e il suo porto.

MODALITÀ DI ACCESSO

Il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova è visitabile tenendo conto di tutte le misure di sicurezza definite dalle autorità competenti, come ingresso contingentato, necessità di dispositivi di protezione individuale e igienizzante, screening della temperatura corporea. Il Green Pass è necessario per i visitatori a partire dai 12 anni di età ed è da esibire al personale del ticket office all’inizio della passeggiata.

PRENOTAZIONE ONLINE CON BIGLIETTO

Tutte le informazioni utili sul sito: https://www.lanternadigenova.it/informazioni/

LANTERNA – Faro di Genova dal 1128 simbolo della città di Genova, sita sul promontorio di Capo di Faro la Lanterna, con i suoi 77 metri di altezza è il faro più alto del Mediterraneo. Nel 1626 alla Lanterna fu posta la prima pietra di ciò che sarebbe stata una cinta muraria lunga circa 20 km. Le mura furono concluse nel 1639, divenendo così la cinta muraria più lunga d’Europa e seconda nel Mondo, per lunghezza, solo alla Muraglia Cinese. La visita al complesso monumentale della Lanterna inizia dalla passeggiata che conduce all’antico faro, affacciata sul Porto di Genova. Si prosegue nell’Open Air Museum del parco, che si snoda adiacente alle fortificazioni secentesche e la Porta Nuova della Lanterna, l’antico portale occidentale di accesso a Genova. Alla base del faro, all’interno delle antiche fortificazioni si trova il Museo della Lanterna: nelle prime sale, si racconta la storia della Lanterna; le ultime sale, dette dei “Cannoni”, ospitano il museo dei fari e fanali. All’uscita del museo si prosegue verso il faro, all’interno del quale il visitatore ha la possibilità di salire 172 gradini fino alla prima terrazza panoramica per ammirare una vista affascinante e inedita sulla città e il suo porto.

Il Complesso monumentale della Lanterna è parte del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni. La Marina Militare concede gratuitamente e senza oneri al Comune di Genova la possibilità di apertura al pubblico della torre Faro fino alla prima terrazza panoramica. Il ricavato del prezzo del biglietto è devoluto alla sua valorizzazione e gestione ordinaria.

L’APS Amici della Lanterna promuove e sostiene iniziative per la sua valorizzazione, in collaborazione con PHAROS light for heritage, impresa culturale creativa nata dall’esperienza di conduzione degli ultimi anni, che dal 6 gennaio 2020 gestisce il complesso monumentale. La Lanterna è animata da un ricco programma di attività collaterali, eventi e laboratori per bambini, visite guidate e altre attività su prenotazione.

www.lanternadigenova.it.

Video Drone Genova: www.lanternadigenova.it/video-drone-genova

Tour virtuale 3D (Video Credit Paolo Micai) https://www.lanternadigenova.it/tour-virtuale-3d/