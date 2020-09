Genoa, presentata la prima maglia targata Kappa

Eccola nella sua maestosa bellezza. Con la variante degli inserti dorati a dare quel tocco di regalità. Nonostante mantenga, in tutta la sua fierezza, lo spirito umile e combattivo della città, il blu del mare e il rosso dell’amore. La prima maglia, l’home kit targato Kappa per la stagione 2020/21, è da oggi reperibile al Genoa Temporary Store (lunedì orario 15-19:30) e sul portale e-commerce. I tessuti ultra leggeri. Le cuciture in Nylon stretch per dare ancora più elasticità e comfort. La Tecnologia Hidroway protection garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per annullare gli sfregamenti sulla pelle e garantire comfort totale.

Pubblichiamo foto da sito ufficiale Genoa Cfc.it