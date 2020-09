La signora “non ce n’è coviddi” sbarca su Instagram e fa il pieno | Video

La rivolta del popolo dei social (forse con un pizzico d’invidia)

Si sa i social sono proprio particolari. C’è chi ci lavora, c’è chi ci gioca, chi ci passa il tempo e c’è anche chi li sfrutta a dovere sull’onda di una sorta di popolarità, nel bene e nel male.

In pratica non importa essere acculturati o meno, fare una brutta figura: si fa di tutto in base alle regole dello “Star system”.

E’ il caso della signora Angela che intervistata tempo nella nota spiaggia di Mondello a Palermo a proposito della pandemia ha esclamato «Buongiorno da Mondello!» e «Si, si certo oggi a’ mare», poi alla richiesta se ha paura della pandemia risponde «Non ce n’è coviddi, non ce n’è covidd. Non c’è niente!”».

Ecco questa frase detta dalla signora con la cadenza siciliana e quasi con rabbia, è diventata popolare, criticata in tutti i modi possibili e immaginabili e ha fatto il giro di tutti i social da Facebook, a Twitter per approdare su TikTok dove è stata emulata e presa in giro.

Il video girato sulla spiaggia di Mondello e ripreso da uno youtuber

Ora la signora è approdata su Instagram e in meno di 36 ore ha quasi 120.000 follower. Si avete bene inteso 120.000 follower con l’idea, forse, di diventare una influencer.

Uno direbbe ma “ma influencer de che?”. Invece non è successo nulla di eccezionale, non c’è da arrabbiarsi. I social sono i social e rispecchiano la nostra società, forse in modo un po’ esasperato, ma la rispecchiano in pieno.

Immediata la risposta degli instagrammer, operatori di settore o semplici persone a tal punto che su twitter l’hashtag “#mondello” è diventato di tendenza.

C’è chi si è arrabbiato o deluso pubblica su Twitter:



Io:mi impegno a creare contenuti belli esteticamente e che facciano riflettere: 14k followerz fermi da un paio di mesi

Tizia si Buongiorno da Mondello: si registra su insta e in un’ora fa 4K

Ma poi ditemi voi se non mi devono cadere le palle pic.twitter.com/u0yjvzLYTl — No (@ditaredrum) September 6, 2020

Ma a prescindere da questo, è una vergogna tutto l’audience che ha fatto questa signora che sinceramente poverina è diventata un fenomeno da baraccone, per le strade vendono portachiavi, calamite e gadget vari con la sua faccia e con scritto non ce n’è coviddi, quando poi- — alice (@misorottarcazzo) September 6, 2020

Ma c’è anche la rabbia di chi ha studiato e di chi lavora duramente.

Sono incazzato come una bestia.

Io ho sempre studiato un sacco, ho una laurea con 110 e lode e devo lavorare 8/9 ore al giorno per uno stipendio misero. La signora di Mondello avrà sì e no la terza media, è trash da morire, dice “non ce n’è coviddi” e diventa influencer. SCHIFO — Math (@IoSonoSpiderMan) September 7, 2020