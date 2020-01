Genoa, preparazione per la sfida di questa sera con il Toro

Nebbia durante il viaggio di ieri, tiepido sole oggi in città. Dopo l’arrivo a Torino il Grifone ha disfatto le valigie nell’albergo a 5 stelle del centro, la base sino a sabato prima di partire per il Veneto. Il tecnico Davide Nicola, al tavolo con lo staff, ha dato il buongiorno ai giocatori a colazione. Toast e giornali hanno lasciato poi campo al primo breefing. In un ampio salone la squadra si è sottoposta a un risveglio neuro-muscolare diretto dai preparatori. Anche il salone allestito per i massaggi ha fatto registrare il pienone. E’ una settimana di straordinari per i 4 massofisioterapisti. L’appuntamento con il pranzo segna il giro di boa. Focus puntato sulla riunione prima di sgommare verso lo stadio “Grande Torino”, in cui l’allenatore farà il punto con i suoi. Non si contano defezioni dettate da squalifiche dopo i primi due turni di Coppa Italia. Ed è intonsa pure la casella dei diffidati.