Genoa-Roma, scalda i motori la prevendita

La seconda per mister Nicola tra le mura del Ferraris. Il fortino intorno a cui costruire un gradino alla volta la scala per “quella sfida fantastica che è il raggiungimento della salvezza”. L’esordio è stato condito da una vittoria. Il calendario dice che il prossimo avversario casalingo sara’ la Roma di Fonseca. All’Olimpico il Grifo è riuscito ad arpionare il pari rimontando per tre volte. A tabellino Pinamonti, Criscito e Kouamé. C’è voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo, al ritorno dalla trasferta di Verona, ultima del girone di andata. Venerdì 10 gennaio aprirà al Ticket Office del Porto Antico la prevendità per la gara con i capitolini. Da lunedì 13 i biglietti saranno disponibili anche presso le ricevitorie autorizzate TicketOne e su www.sport.ticketone.it .

Prezzi base (*Under 16 tariffa ridotta)

Settore 5 e Gradinata Sud: 25 euro (*15)

Distinti: 40 euro (*20)

Tribuna Inferiore: 80 euro (*40)

Tribuna Superba: 150 euro