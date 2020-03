Genoa, preparazione per la sfida con il Parma

Il team sta trascorrendo in queste ore una giornata di riposo. Non preventivata. Una domenica di stacco per recuperare energie, dopo il rinvio della partita in casa del Milan. La decisione di rinviare le partite a porte chiuse, tra cui l’incontro allo stadio Meazza, valido per la 26ma di campionato, ha cambiato le carte in tavola prima che la Freccia Rossoblù partisse sabato per il capoluogo lombardo. Alla luce della variazione, il tecnico del Grifo, Didi Nicola, ha dato appuntamento ai giocatori lunedì per la ripresa in ottica Parma (stadio Ferraris, sabato 7 marzo, ore 15). Anche il match del team emiliano, contro la Spal, è stato tra quelli rinviati. Proprio in considerazione dell’anticipo con i ducali, la squadra da programma si sarebbe allenata ugualmente lunedì.